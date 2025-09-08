İspanya, İsrail’e 9 yaptırım kararı aldı

İSPANYA’DAN İSRAİL’E KARŞI KRİTİK AÇIKLAMA

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de uyguladığı soykırım sürecine karşı dünya genelinde tepkiler artıyor. Bu kapsamda İspanya hükümeti, durumu değerlendiren önemli bir açıklama yaptı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki Başbakanlık ofisinde gazetecilere soru almadan gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail’e karşı aldıkları önlemleri kamuoyuna sundu.

İSPANYA TEK BAŞINA MÜDAHALE EDİYOR

Sanchez, “İsrail’in Gazze’de yaptığı bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektedir.” diyerek, “İspanya olarak tek başımıza İsrail’in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu, İsrail’i durdurma çabalarımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor.” şeklinde ifadeler kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAYITLARI

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, son iki yıldır Gazze ve Batı Şeria’daki saldırılarda 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 900’den fazla yaralı olduğunu ve 250 bin kişinin açlık sorunu yaşadığını aktaran Sanchez, aynı zamanda “İsrail’in soykırım yaptığını” sıkça dile getirdi.

İSPANYA’DAN YENİ EYLEM KARARLARI

İspanya’nın tek başına durumu değiştiremeyeceğini belirten Sanchez, ancak son iki yılda insani yardımlar ve siyasi, hukuki adımlarla kalıcı bir ateşkes oluşturma çabası içinde olduklarını vurguladı. “İspanya, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek için hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı.” şeklindeki açıklamasını dikkat çekti.

SİLAH AMBARGOSU GELİYOR

Sanchez, yapacakları yaptırımların ilki olarak silah ambargosunu duyurdu. Ekim 2023’ten bu yana fiilen uygulanan silah ambargosunun, yasal bir çerçeveye oturtulması için acil bir kraliyet kararnamesinin onaylanacağını kaydederek, “Bu kararname, İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını kalıcı olarak yasaklayacak.” ifadelerini kullandı.

GİRMESİ YASAKLANACAK KİŞİLER

Ayrıca, İspanya’nın, İsrail silahlı kuvvetlerine destek veren gemilerin İspanya limanlarından geçişini engelleyeceğini ve saldırı için malzeme taşıyan uçakların İspanya üzerinden geçişinin yasaklandığını bildiren Sanchez, “Gazze Şeridi’nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına katılan tüm kişilerin İspanya’ya girişi yasaklanacak.” dedi. Bu yasakların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyelerini de kapsayacağı öngörülüyor.

DİĞER YAPTIRIMLAR VE UYGULAMA TARİHİ

İspanya’nın uygulamayı düşündüğü diğer yaptırımlar arasında, İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarından ürün ithalatının yasaklanması, bu topraklarda ikamet eden İspanyol vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması ve Filistin Devleti’yle iş birliğinin artırılması yer alıyor. Ayrıca, 10 milyon euro miktarında bir katkının BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na yapılması ve Gazze’ye insani yardımların artırılması da planlar arasında. Sanchez’in açıkladığı yaptırım kararlarının, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor.