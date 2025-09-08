İspanya, İsrail’e karşı 9 ek yaptırım belirledi

İSPANYA HÜKÜMETİNDEN KRİTİK AÇIKLAMA

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de yürüttüğü soykırıma dair dünyadan tepkiler artmaya devam ediyor. Bu duruma karşı İspanya hükümetinden önemli bir açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki Başbakanlık binasında (Moncloa) düzenlediği basın toplantısında, İsrail’e karşı aldıkları önlemleri duyurdu.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İSPANYA’NIN ROLÜ

Sanchez, “İsrail’in Gazze’de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir.” ifadesini kullandı. İspanya’nın tek başına bu saldırıları durduracak güçte olmadığını kaydeden Sanchez, “Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu, İsrail’i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor.” dedi.

SOYKIRIM AÇIKLAMASI

Son iki yılda İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki saldırılarında 63 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 bin 900’den fazla kişinin ise yaralandığını hatırlatan Sanchez, bunun yanında 250 bin kişinin açlık sorunu yaşadığına dikkat çekti. Ayrıca, yarısının reşit olmayan 2 milyon kadar insanın yerinden edildiğini vurgulayarak, “İsrail’in soykırım yaptığını” birden fazla kez dile getirdi.

İSPANYA’DAN 9 EK EYLEM KARARI

İspanya’nın İsrail’e karşı uyguladığı yaptırımların yalnızca İspanya’nın elinde olmayan bir konu olduğunu belirten Sanchez, son iki yılda hem insani yardımlar hem de politik ve hukuki adımlarla kalıcı ateşkes için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. “İspanya, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı.” dedi.

SİLAH AMBARGOSU VE YASAKLAR

Sanchez, alınan 9 yaptırımdan ilki olan silah ambargosunun detaylarını açıkladı. “Ekim 2023’ten beri fiilen yürürlükte olan İsrail’e yönelik silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir kraliyet kararnamesinin acilen onaylanması olacak.” diyerek, bu kararın İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını kalıcı olarak yasaklayacağını belirtti.

KATILIMCILARA YASAKLAR

Ayrıca, İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklandığını ve gerekli durumda saldırı malzemesi taşıyan tüm uçakların seyahat etmesinin engelleneceğini duyuran Sanchez, “Gazze Şeridi’ndeki soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına katılan tüm kişilerin İspanya’ya girişi yasaklanacak.” dedi. Alınan bu önlemlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve tüm hükümet üyelerini kapsaması bekleniyor.

DİĞER ALINAN YAPTIRIMLAR

İspanya’nın uygulamayı planladığı diğer yaptırımlar arasında, İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarından ürün ithalatının yasaklanması, bu bölgede yaşayan İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması, Filistin Devleti ile iş birliğinin artırılması ve BM’ye yapılan yardım katkılarının yükseltilmesi yer alıyor. Özellikle Gazze’ye yönelik insani yardım tutarının 150 milyon euroya çıkarılması hedefleniyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ

Sanchez’in açıkladığı yaptırım kararlarının, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanması bekleniyor ve hemen yürürlüğe girmesi öngörülüyor.