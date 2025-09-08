İspanya, İsrail’e Karşı 9 Yaptırım Aldı

ISRAİL’İN SOYKIRIM POLİTİKALARINA TEPKİ

7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de uygulanan soykırıma yönelik dünya genelinden tepkiler artarak devam ediyor. Bu bağlamda İspanya hükümetinden önemli bir açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyerek, “İspanya olarak tek başımıza İsrail’in saldırılarını durduramayız” ifadeleriyle, İsrail’in yürüttüğü politikaları eleştirdi. Sanchez, “İsrail’in Gazze’de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sanchez, Birleşmiş Milletler verilerine göre, son iki yılda İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da gerçekleştirdiği saldırılarda 63 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 15 bin 900’den fazla kişinin yaralandığını ve 250 bin kişinin açlık sorunu yaşadığını hatırlattı. Ayrıca, “İsrail’in soykırım yaptığını” vurgulamakta ısrarcı oldu.

9 EK EYLEM KARARI

Sanchez, İspanya’nın tek başına bu durumu değiştiremeyeceğini belirtmesine rağmen, son iki yılda insani, siyasi ve hukuki adımlarla kalıcı bir ateşkes amacıyla girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Bu çerçevede, “İspanya, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına yardım etmek için hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı” dedi.

İSRAİL’E SİLAH AMBARGOSU

Açıklamalarında, bu 9 maddelik yaptırım paketi kapsamında ilk olarak silah ambargosunun gündeme geleceğini belirten Sanchez, “Ekim 2023’ten bu yana fiili olarak uygulanan İsrail’e yönelik silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir kraliyet kararnamesinin acil onayı gerçekleşecek. Bu, İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasaklanması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

İZİN VERİLMEYECEK KİŞİLER

Ayrıca, İsrael silahlı kuvvetlerine destek veren gemilerin İspanya limanlarından geçişi ve bu tür savunma malzemelerini taşıyan tüm uçakların İspanya havalimanlarından geçişinin yasaklanacağını duyurdu. Sanchez, “Gazze Şeridi’nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya’ya girişi de yasaklanacak” dedi. Bu yaptırım çerçevesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyeleri de yer alıyor.

DİĞER YAPTIRIMLAR

İspanya’nın planladığı diğer yaptırımlar arasında, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarından ürün ithalatına kısıtlama, bu bölgede ikamet eden İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılması ve Filistin Devleti ile iş birliğinin artırılmasının yanı sıra, Refah Sınır Kapısı’ndaki Avrupa Birliği yardım misyonunda personel sayısının artırılması bulunuyor. Ayrıca, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yapılan katkının 10 milyon euro artırılması ve Gazze’ye yönelik insani yardımın 150 milyon euroya çıkarılması planlanıyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ

Sanchezin açıkladığı yaptırım kararlarının, yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak hemen yürürlüğe girmesi tahmin ediliyor.