İspanya, İsrail’e karşı 9 yaptırım belirledi

İSRAİL’İN SOYKIRIM POLİTİKALARINA TEPKİLER ARTILIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı dünya genelinde tepkiler yükseliyor. Bu kapsamda, İspanyol hükümetinden önemli bir açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki Başbakanlık binasında, İsrail’e karşı aldıkları önlemleri duyurdu.

SANCHEZ’DEN UYARI: İSRAİL’İN DAVRANIŞI SAVUNMA DEĞİL

Sanchez, “İsrail’in Gazze’de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir.” diyerek, “İspanya olarak tek başımıza İsrail’in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu, İsrail’i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SOYKIRIMINI VURGULADI

Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına göre, son iki yılda Israil’in Gazze ve Batı Şeria’daki saldırılarında 63 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini, 15 bin 900’den fazla yaralı olduğunu, 250 bin kişinin açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Sanchez, “İsrail’in soykırım yaptığını” defalarca dile getirdi.

İSPANYA’DAN YENİ EYLEM KARARLARI

Sanchez, bu durumun tek başlarına durumları çözemeyeceklerini belirtmesine rağmen, “İspanya, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek için hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı.” ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLAR ARASINDA SİLAH AMBARGOSU

Bu bağlamda, Sanchez, alınacak yaptırımların ilki olarak silah ambargosunu belirtti. Ekim 2023’ten beri fiilen uygulanan ambargonun, yasal olarak pekiştirilmesi amacıyla bir kraliyet kararnamesinin acilen onaylanacağını söyledi. Bu kararname, İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasaklayacak.

İSPANYA’YA GİRİŞ YASAKLANACAK

İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişinin ve İsrail’e savunma malzemesi taşıyan tüm uçakların İspanya deniz ve hava sahasından geçişinin yasaklandığını açıklayan Sanchez, “Gazze Şeridi’nde soykırıma, insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya’ya girişi de yasaklanacak.” dedi. Bunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyelerini kapsaması öngörülüyor.

DİĞER YAPTIRIMLAR VE HAZIRLIKLAR

İspanya’nın uygulayacağı diğer yaptırımlar arasında, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarından ürün ithalatının yasaklanması, bu topraklarda yaşayan İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması bulunuyor. Ayrıca, Filistin Devleti ile iş birliğinin artırılması, Refah Sınır Kapısı’ndaki AB yardım misyonunda personel sayısının yükseltilmesi ve Gazze’ye yönelik insani yardımların artırılması hedefleniyor.

BÜYÜK KARARLAR YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sanchez’in açıkladığı yaptırım kararlarının, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor.