İspanya, İSRAİL’E Silah Ambargosu Getiriyor

CİDDİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, şu ana kadar 53 bin 339 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 121 bin 34 Filistinlinin ise yaralanmasına neden oldu. Dünya bu saldırıların sona ermesini beklerken, İsrail saldırılarına devam ediyor. Gazze’de soykırıma hazırlanan İsrail’e karşı dünya genelinde tepkiler büyüyor. Bu bağlamda, İspanya’da önemli bir gelişme yaşandı.

İspanya Meclisi, İsrail’e silah ambargosu getirileceğine dair tavsiye kararını onayladı. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri tarafından sunulan öneriye, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox dışında tüm siyasi partiler “evet” oyu kullandı. Oylamaya 347 milletvekili katılırken, 176 evet, 171 hayır oyu ile tavsiye kararının onaylanması bazı milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Mecliste kabul edilen tavsiye kararı sayesinde, Filistin halkına karşı saldırılarında İsrail ordusunu güçlendirmeye yarayacak her türlü kaynak veya askeri amaçlı kullanılacak yakıt da dahil olmak üzere kask, yelek gibi ekipmanın yasaklanması önerildi.

Bu öneri ile birlikte, İspanya’daki dış ticaret yasasının, soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışan devletlerle askeri sözleşme yapılmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep ediliyor. Sumar ittifakı Meclis Sözcüsü Veronica Martinez, “İspanya’nın soykırım veya savaş suçları işleyen herhangi bir devletle işbirliği yapamayacağını” belirterek, mevcut durumda Gazze’de soykırım uygulayan İsrail’in silah endüstrisinin desteklenmemesi gerektiğini savundu.

Aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, Bakanlar Kurulu’nu bu hafta içinde olağanüstü bir toplantı yaparak, İsrail’e silah ambargosu için kararname çıkarmaya çağırdı. Belarra, “Filistinliler daha fazla bekleyemez. Netanyahu, onları öldürüyor, bombalıyor, hasta ve aç bırakıyor. Bu yaşananlar 21. yüzyılın en büyük etnik temizliğidir ve (Binyamin) Netanyahu’yu dönemimizin Hitler’i haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yakın zamanda yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sebebiyle uluslararası etkinliklerden men edilmesi için çağrıda bulundu.