İspanya Maçında Yamal Pasaportunu Kaybetti

AMİLLİ TAKIM’IN AĞIR YENİLGİSİ

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Maç, Konya’da gerçekleştirildi ve result olarak, İspanya’nin 6-0’lık net bir galibiyetle ayrılmasıyla sonuçlandı. Ispanya’nın gollerini ise; 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino kaydetti.

GRUPTAKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Türkiye, 3 puanla grup sıralamasında 3. sırada geliyor. İspanya ise iki maçta toplamda 9 gol atarak 6 puan elde edip liderlik koltuğuna oturdu. A Milli Takım, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda mücadele edecek. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan’ı evinde ağırlayacak.

PASAPORT KRİZİ

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı. İspanya Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, maç sonrası pasaportunu kaybetti. Hatırlatmak gerekirse, genç futbolcu Türkiye maçında arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuyordu. Beyaz Futbol’un aktardığına göre, Yamal, soyunma odasında uzun bir süre pasaportunu bulmaya çalıştı ancak bu uğraşında başarılı olamayarak stadyumdan ayrıldığı ifade edildi.