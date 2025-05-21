İspanya Meclisi, İSRAİL’e SİLAH AMBARGOSU Onayladı

GAZZE’DE DEVAM EDEN SALDIRILAR

Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden saldırılar sonucunda İsrail, 53 bin 339 Filistinlinin yaşamını yitirmesine ve 121 bin 34 Filistinlinin yaralanmasına yol açtı. Dünya, saldırıların sona ermesini umarken, İsrail, askeri faaliyetlerine ara vermiyor. Gazze’de yaygın bir soykırıma hazırlanan İsrail’e yönelik uluslararası tepki giderek artıyor.

İSPANYA MECLİSİ’NDEN SİLAH AMBARGOSU ONAYI

İspanya Meclisi, İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını önermek amacıyla bir tavsiye kararı aldı. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, muhalefet grubu Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri tarafından sunulan öneriye, ana muhalefette yer alan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisi dışındaki tüm siyasi yapılar destek verdi. Oylamada 347 milletvekili katılırken, 176 ‘evet’ oyu ile tavsiye kararı kabul edildi; bazı milletvekilleri bu sonucu ayakta alkışladı.

SİLAH VE ASKERİ MALZEME YASAKLANMASI ÖNERİSİ

Mecliste kabul edilen tavsiye kararı gereği, Filistin halkına yönelik saldırılarda İsrail ordusunu güçlendirecek her türlü kaynak, kask, yelek gibi ekipman ve askeri amaçla kullanılacak yakıtın yasaklanması talep ediliyor. Ayrıca, İspanya’daki dış ticaret yasasının revize edilerek, soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışan devletlerle askeri sözleşme yapılmasının yasaklanması yönünde değişiklik öneriliyor.

POLİTİKACILARDAN AÇIKLAMALAR

Sumar ittifakı Meclis Sözcüsü Veronica Martinez, “İspanya’nın soykırım veya savaş suçları işleyen herhangi bir devletle işbirliği yapmaması gerektiğini, bu bağlamda Gazze’de soykırım uygulayan İsrail’in silah endüstrisinin desteklenmemesi gerektiğini” ifade etti.

Podemos partisinin lideri Ione Belarra ise, Bakanlar Kurulu’na bu hafta olağanüstü bir toplantı düzenleyerek, İsrail’e silah ambargosu için bir kararname çıkarması çağrısında bulundu. Belarra, “Filistinliler daha fazla bekleyemez. Netanyahu, onları öldürüyor, bombalıyor, hasta ve aç bırakıyor. Bu yaşananlar 21. yüzyılın en büyük etnik temizliğidir” diyerek, İsrail’in Gazze’deki soykırımını suç ortaklarıyla sürdürmemesi gerektiğini vurguladı.

İSPANYA BAŞBAKANI’NDAN TEPKİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sebebiyle, bu ülkenin uluslararası etkinliklerden men edilmesini gerektiğini belirtti.