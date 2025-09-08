İspanya’nın Lamine Yamal’ı kayboldu

MAÇIN SONUCU

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ikinci karşılaşmasında İspanya’yı kendi evinde ağırladı. Konya’da gerçekleşen bu mücadelede, İspanya 6-0 gibi farklı bir sonuçla galip geldi. Konuk ekip, gollerini 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres ve 22, 45+1 ile 57. dakikalarda Merino ile kaydetti.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Konya’da alınan ağır yenilgi sonrasında milliler, grupta 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İspanya ise oynadığı iki maçta 6 puan toplayıp, 9 gol atarak liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanında mücadele edecek. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan’ı konuk edecek.

INTERESAN OLAY

Maçın bitiminde sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı. İspanya Milli Takımı’nın genç yıldızı Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından pasaportunu kaybetti. Beyaz Futbol’dan edinilen bilgiye göre, Yamal, soyunma odasına döndü ve pasaportunu bulmak için uzun süre çabaladı. Ancak, genç futbolcu pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığı bildirildi.