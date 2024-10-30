İspanya’nın Mühimmat Alım İptali Kararı

İSPANYA İSRAİLLİ FİRMADAN MÜHİMMAT ALIMINI İPTAL ETTİ

İspanya, İstemeden İsrailli bir firmadan mühimmat alımına dair sözleşmeyi iptal etti. İspanya İçişleri Bakanlığı, Guardia Civil kolluk kuvveti için yaklaşık 6,5 milyon euro karşılığında İsrailli Guardian LTD Israel’den almayı planladığı 15 milyondan fazla 9 mm mermiyi kapsayan anlaşmayı iptal ettiğini duyurdu. Böylece İspanya, İsrail’e silah satmama taahhüdünü alımları da içine alacak şekilde genişletmiş oldu.

SİLAH SATIN ALMA İPTALİ SÜRECİ

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İspanyol hükümeti, Gazze topraklarında silahlı çatışmanın başlamasından bu yana İsrail devletine silah satmama taahhüdünü sürdürmektedir. Bu durumda söz konusu olan bir mühimmat alımı olsa da, İçişleri Bakanlığı satın alma işleminin iptali için idari prosedürü başlattı” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı, ilgili İsrailli şirketlerin mevcut ihalelerden de dışlanacağı bilgisini verdi.