İspanyol Finans Devi BBVA GSYH Tahminleri Değişmedi

GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

İspanyol finans devi BBVA Research, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini koruyor. 2025 yılı için yüzde 3,5 ve 2026 yılı için yüzde 4 GSYH büyümesi öngörülmeye devam ediliyor. BBVA Research’ın açıklamasında, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması nedeniyle, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” ifadesine yer verildi.

ENFLASYON PROJEKSİYONLARI GÜNCELLENDİ

Mart ortası ve Nisan başında yaşanan ikiz şoklar sonrasında genelleştirilmiş enflasyon projeksiyonlarının 2025 sonu için yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu için yüzde 20,5’ten yüzde 21’e revize edildiği hatırlatıldı. BBVA Research, “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” yorumunu yaptı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Bilgilendirme notunda, parasal genişleme döngüsünün 10 Haziran’dan bu yana görüldüğü gibi, fonlama maliyetinin politika faizine normalleşmeye devam etmesi ve Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerinin sürmesi beklentisi ifade edildi. 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 36’ya ulaşması öngörülüyor. Döviz tarafında, enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla birlikte yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme için fırsatların değerlendirildiği belirtildi. 2025 ve 2026 sonu için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52 döviz tahminleri de korunuyor.

RİSK DENGELEMELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Büyüme ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü olmasıyla ilgili risk dengesinin değerlendirildiği ve bunun döviz kuru ile faiz oranı tahminlerini olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Ancak, dış ve iç faktörlerdeki belirsizliklerin temkinli kalmayı gerektirdiği ifade ediliyor.