Isparta’da Otomobil, Durakta Yolcu Alan Otobüse Çarptı

KAZANIN DETAYLARI

Isparta’nın Çünür Mahallesi Çünür Kavşağı’nda saat 17.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Yusuf Kaya (29) yönetimindeki Opel marka otomobil, 102. Cadde üzerinde yolcu almak için duraklayan İsa Y. idaresindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

KAZANIN SONUCU

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yusuf Kaya ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. (29), Burak T. ile otobüs sürücüsü İsa Y. yaralı hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan Yusuf Kaya, durumu ağır olduğu için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Mustafa K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.