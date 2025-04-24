Isparta’da Otomobil, İsa Y.’nin Otobüsüne Çarptı

KAZA AYRINTILARI VE SONUÇLARI

Isparta’nın Çünür Mahallesi Çünür Kavşağı’nda saat 17.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Yusuf Kaya (29) yönetimindeki Opel marka otomobil, 102. Cadde üzerinde yolcu almakta olan İsa Y. idaresindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

KAZADA YARALANANLAR VE KURBAN

Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Yusuf Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. (29), Burak T. ve otobüs sürücüsü İsa Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan Yusuf Kaya, durumu ağır olduğu için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Yusuf Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma süreci başlatıldı.