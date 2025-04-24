Isparta’da Otomobil, Otobüse Çarptı

KAZA DETAYLARI

Isparta’nın Çünür Mahallesi Çünür Kavşağı’nda, saat 17.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Yusuf Kaya (29) yönetimindeki Opel marka otomobil, 102. Cadde üzerinde yolcu almak amacıyla duran İsa Y. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yusuf Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. (29), Burak T. ve otobüs sürücüsü İsa Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan Yusuf Kaya, durumunun ağır olması sebebiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği haber edilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.