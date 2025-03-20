Isparta’da Sürücüye 87 Bin TL Ceza

DRİFT TUTKUNLARI DURMAK BİLMİYOR

Drift meraklıları, ağır para cezalarına rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Bu seferki drift olayının mekanı Isparta oldu. Davraz Mahallesi’nde, Köy Garajı çevresinde 5 Mart 2025 tarihinde drift yapan bir araç, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya ve haber platformlarında yer alan bu görüntülerin ardından emniyet güçleri hızlıca harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda araç sürücüsü belirlendi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde toplam 86 bin 725 TL idari para cezası uygulandı.