İspir’de Heyelan: 70 Daire Boşaltıldı

YENİ HEYELAN MEYDANA GELDİ

Erzurum’un İspir ilçesinde, geçmişte de benzeri sorunlarla karşılaşılan Yukarı Mahallesi’nde bir heyelan olayı yeniden gerçekleşti. Zeminde yaşanan hareketlilik sonucunda yolda derin çatlaklar oluştu.

DAİRELER BOŞALTILDI

Risk nedeniyle bölgede bulunan 7 apartmanda toplamda 70 daire tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Evlerini tahliye eden vatandaşların bir kısmı akrabalarının yanına, bir kısmı ise pansiyonlara yerleştirildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, heyelan nedeniyle bölgede sismik inceleme çalışmaları başlattı. Yapılacak olan çalışmaların ardından elde edilecek rapora dayalı olarak kalıcı tedbirler alınması planlanıyor.

BELEDİYE BAŞKANI’NIN GÖRÜŞLERİ

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik olarak sorunlu bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekti. Uzman raporlarına dayanarak üst zeminin sert, alt zemininyse gevşek olduğunu ifade eden Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” diye belirtti.