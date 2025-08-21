Gündem

İspir’de Heyelan: 70 Daire Boşaltıldı

YENİ HEYELANLARLA MÜCADELE

Erzurum’un İspir ilçesinde, daha önce benzer sorunların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde yeni bir heyelan olayı meydana geldi. Zemindeki hareketlenmeyle beraber yolda derin çatlaklar belirmeye başladı.

DAİRELER BOŞALTILDI

Risk nedeniyle bölgede yer alan 7 apartmandaki toplam 70 daire tahliye edildi. Vatandaşların bir kısmı, akrabalarının yanına giderken, diğer bir kısmı pansiyonlarda konaklamaya başladı.

AFAD’DAN YENİ ÇALIŞMA

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, heyelan bölgesinde sismik inceleme faaliyetlerine başladı. İncelemelerin ardından elde edilecek rapor doğrultusunda kalıcı önlemler geliştirilecek.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik olarak problemli olduğuna dikkat çekti. Uzman raporlarına dayalı olarak, üst zeminin sert, alt zeminin ise gevşek yapıda olduğunu ifade eden Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” diye belirtti.

ÖNEMLİ

