İspir’de Heyelan: 70 Daire Boşaltıldı

HEYELAN NEDENİYLE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Erzurum’un İspir ilçesinde geçmişte de benzer sıkıntıların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde, bir kez daha heyelan meydana geldi. Bu olayla birlikte, zemindeki hareketlenmeler sebebiyle yolda derin çatlaklar oluştu.

70 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda, bölgede yer alan 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. Vatandaşların bir kısmı, yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise pansiyonlarda kalmaya başladı.

AFAD İNCELEME BAŞLATTI

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen heyelanın ardından bölgede sismik inceleme çalışmalarına başladı. Bu incelemelerin sonucunda elde edilecek rapora göre kalıcı tedbirlerin planlanması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik açıdan riskli olduğunu vurguladı. Uzman raporlarına dayanarak, üst zemin yapısının sert, alt zemin yapısının ise gevşek olduğunu belirten Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” ifadelerini kullandı.