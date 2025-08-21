İspir’de Heyelan Nedeniyle 70 Daire Boşaltıldı

HEYELANLA YENİDEN KARŞILAŞILDI

Erzurum’un İspir ilçesinde, geçmiş dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde tekrar bir heyelan meydana geldi. Zeminde yaşanan hareketlenme ile birlikte yolda derin çatlaklar oluştu.

DAİRELER BOŞALTILDI

Risk sebebiyle bölgede bulunan 7 apartmandaki toplam 70 daire tahliye edildi. Vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, diğerleri ise pansiyonlara yerleştirildi.

AFAD’DAN TEFTİŞ

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, etkilenen bölgede sismik inceleme çalışmaları başlattı. Yapılan incelemelerin ardından alınacak raporlara dayanarak kalıcı tedbirler belirlenecek.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik olarak problemli olduğunu vurguladı. Uzman raporlarına göre, üst zeminin sert, alt zeminin ise gevşek yapıda bulunduğunu ifade eden Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” dedi.