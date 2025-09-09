İsrail, 1 Milyon Gazzeliyi Sürecek

İSRAİL’İN YENİ TAHLİYE EMRİ

Gazze’yi aylardır süren bombardımanla hedef alan İsrail, on binlerce sivili katledip milyonlarca insanı evsiz bırakırken, şimdi de gözünü daha güvenli sayılan sığınak şehirlere çevirmiş durumda. İsrail Ordusu (IDF), Gazze Şehri için kapsamlı bir tahliye emri yayınladı. Sabah saatlerinde gelen açıklamada, saldırıların yoğunlaşacağına yönelik belirtiler bulundu. Albay Avichay Adraee, “Savunma güçleri Hamas’ı yenilgiye uğratmaya kararlıdır ve Gazze Şehri bölgesinde daha büyük bir güçle hareket edecektir.” şeklinde bir ifade kullandı. İsrail basını, tahliye emrinin kapsamı ve aciliyeti ile IDF’nin Gazze Şehri’ni tamamen işgal etmeye hazırlanıyor olabileceğini aktarıyor.

SÜRGÜN TEHLİKESİ

Önceki tahliye talimatları belirli bölgeleri kapsarken, bu yeni emir herkesi etkiliyor. Şehirdeki yaklaşık 1 milyon Filistinli’den şimdiye kadar 100 bin kadarının evlerini terk ettiği belirtiliyor. Netanyahu ise, Gazze Şehri’ndeki Filistinlilere yönelik olarak “Hemen ayrılın” çağrısını yaptı. İki günlük bombardımanlar sonrası, bunun sadece “ana operasyonun başlangıcı” olduğunu dile getirdi. Filistinli grup Hamas, Netanyahu’nun tehditlerini, Gazze Şehri sakinlerinin açıkça zorla yerinden edilmesi olarak nitelendiriyor. “Bu, bombardıman, katliamlar, açlık ve ölüm tehditlerinin ağırlığı altında gerçekleşiyor,” diyorlar.

BOMBARDIMANLAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde saldırıları sürdürüyor. El Cezire’nin haberine göre, bu sabah gerçekleştirilen bombardıman sonucunda şehirdeki iki apartman bloğu yıkıldı. Ordu, bu binalarda Hamas’ın istihbarat faaliyeti yürüttüğünü iddia ederek, özellikle yüksek binaları hedef aldığını belirtiyor. Bu alanlarda, Hamas’ın gözcüler bulundurduğu ileri sürülüyor.

İsrail’in Gazze Şehri’ni işgal planı, 21 Ağustos’ta güvenlik kabinesinde onaylanmıştı. “Gideon’un Savaş Arabaları 2 Harekatı” olarak adlandırılan bu operasyonda, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edilmesini hedeflediklerini ifade etti. Uluslararası baskılara rağmen, İsrail ordusu işgal planının ilk aşamasını 28 Ağustos’ta başlattı. Plan uyarınca, ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye sürülecek, şehir kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada, büyük ölçüde tahrip olmuş Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

KAYBOLAN CANLAR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda en az 64 bin 552 Filistinli yaşamını yitirdi, 163 bin 96 kişi ise yaralandı. Açlık koşulları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 140’ı çocuk olmak üzere toplamda 393 olarak kaydedildi.