İsrail 19 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı

GÖZALTILAR VE HAPİSHANE DURUMU

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria’daki gözaltılar ve hapishanelerdeki Filistinli sayısına dair bilgiler paylaşılmıştır. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleşen olaylarda, Batı Şeria’da yaklaşık 19 bin Filistinlinin gözaltına alındığı belirtmiştir. Bu gözaltıların, Gazze’deki durumu kapsamadığı ifade edilmiştir. İçinde 585 kadının ve 1550’den fazla çocuğun bulunduğu gözaltılarla birlikte, bu durum endişe verici bir tabloya yol açmaktadır.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ DURUM

Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail hapishanelerinde 46’sı Gazze’den olmak üzere toplam 77 Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilmiştir. Bunun yanı sıra, kimlikleri açıklanmayan daha birçok Gazzeli tutuklunun hapishanelerde yaşamını yitirdiği belirtilmiştir. Eylül ayı itibarıyla, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının yaklaşık 11 bin 100 olduğu, bunların 49’unun kadın ve 400’ünün çocuk bulunduğu kaydedilmiştir. Ayrıca, 3 bin 577 Filistinlinin idari tutuklu olarak tutulduğu aktarılmıştır.