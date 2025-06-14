İsrail, 9 İranlı Nükleer Bilimciyi Öldürdü

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ARTMAKTA

İsrail ile İran arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor. İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği son füze saldırıları sonrası ülkede şiddetli patlama sesleri yankılandı.

İRAN’DAN YENİ SALDIRI GELİYOR

İran’ın yürüttüğü saldırılarda toplam 78 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 9’unun nükleer bilim insanı olduğu belirtildi. İran’ın, İsrail’de yer alan 150’den fazla hedefi vurduğuna dair açıklama yapıldı. Bunun yanında, İsrail’in Tebriz’e yönelik yeni bir saldırıda bulunduğu bilgisi geldi.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI OLDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın nükleer projesinde görevli olan 9 üst düzey bilim insanı ve uzmanın öldüğünü duyurdu. İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısında Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın hedef alındığı iddia edildi. İran ilk olarak dün gece İsrail’e düzenlediği füze saldırısında, başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki bir noktayı vurduğu öne sürüldü.

HAVALİMANI KAPATILDI

Şiddetli çatışmalar ve füze saldırılarının ardından başkent Tel Aviv’in Gush Dan bölgesine mermilerin isabet ettiği bildirildi. İsrail, en büyük havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı’nın ikinci bir emre kadar kapatıldığını kamuoyuna duyurdu.