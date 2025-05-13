İsrail – ABD Arasındaki Gerginlik Artıyor

ISRAEL, AMERIKAN ASKERİ YARDIMINDAN AYRILMA ZAMANI GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Amerikan askeri yardımına olan bağımlılığını sona erdirmesi gerektiğini belirtti. Maariv gazetesine göre Netanyahu, “Bence artık Amerikan askeri yardımından kendimizi ayırmanın zamanı geldi” açıklamasında bulundu. Bu ifade, İsrail’in uzun süredir güvenliğini sağlamaya çalıştığı ABD desteğinden bir ayrılış sinyali veriyor.

İSRAİL-ABD İLİŞKİLERİNDE GERİLİM

Bu açıklama, son dönemlerde hızla bozulan İsrail-ABD ilişkileri bağlamında yapıldı. İsrail, Washington’un bölgedeki bazı adımları hakkında kendisiyle iletişim kurmadan hareket etmesinden rahatsız. Özellikle, Hamas ile ABD’li rehineleri hakkında gerçekleştirilen gizli görüşmeler ve Yemenli Husilerle oluşturulan ateşkes anlaşması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, eski Başkan Donald Trump’ın İsrail’i dışarıda bırakarak Suudi Arabistan, Katar ve BAE’ye yapmış olduğu ziyaret de Kudüs’teki yetkililer tarafından olumsuz karşılandı.

TRUMP’LA GÖRÜŞMELER SONLANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Trump, Netanyahu ile olan doğrudan iletişimini kesti. Bazı Arap ülkelerine, Hamas ile zayıf ve tehlikeli kabul edilen bir anlaşmayı onaylamaları yönünde baskı yaptığı iddiaları ön plana çıkıyor. Ayrıca, ABD’nin Katar’dan 400 milyon dolarlık lüks bir Boeing uçağını kabul etmesi de “gökyüzünde rüşvet” olarak değerlendirildi. Tüm bu gelişmeler, Netanyahu’nun açıklamasının temelini oluşturdu.

AMERIKAN YARDIMLARINA BAĞIMLILIK

İsrail’in yıllık 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımlarına uzun süredir bağımlı kalması, gelişmiş füze savunma sistemlerinden savaş uçaklarına kadar birçok alanda Washington’un desteğine ihtiyaç duymasına neden oluyor. Ancak bu yardımlar, beraberinde çeşitli şartlar da getirmekte. Netanyahu’nun bu açıklaması, İsrail’in bağımlılığını sona erdirmek adına kararlı bir adım atmaya hazırlandığını gösteriyor.