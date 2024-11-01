“İsrail-ABD Görüşmeleri Ve Ateşkes Süreci”

İSRAİL’E GÖRÜŞME İÇİN GİDEN ABD DANIŞMANLARI

ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail-Hizbullah ateşkes anlaşmasını görüşmek amacıyla İsrail’e gitti. İkili, ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Başbakanlığın yaptığı açıklamada, “Netanyahu’nun, söz konusu anlaşmanın en kritik unsurunun Lübnan’dan İsrail’e yönelik tehdidin sona ermesi ve İsrail’in kuzeyindeki halkın evlerine geri dönmesi olduğunu belirttiği” ifade edildi. Ardından Hochstein ve McGurk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes ve Gazze’deki esirlerin geri getirilmesi konuları ele alındı.

NETANYAHU’DAN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Netanyahu, İsrail ordusunun yeni subayları için düzenlenen mezuniyet töreninde, İsrail’in İran üzerinde daha önce görmediği bir hareket serbestliğine sahip olduğunu ve gerektiğinde İran’ın her noktasına ulaşma yeteneğine sahip olduklarını belirtti. İsrail’in temel hedefinin İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu vurgulayan Netanyahu, bu doğrultuda planlamalar yaptıklarını söyledi. Ancak bu planların ayrıntılarını vermekten kaçındı. Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılara dair bir son tarih veremeyeceğini belirten Netanyahu, stratejik hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.

ATEŞKES BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN NETANYAHU’YA GÖRE YAKLAŞIM

Hizbullah ile ateşkes beklentilerine dair Netanyahu, “Hizbullah’ın sınırdaki tünel ağı, liderleri ve roket gücünü etkisiz hale getirmeden ateşkesi kabul etmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Ek olarak, ABD’nin desteğini takdir ettiğini belirten Netanyahu, ancak zorunda kaldığında ABD’nin taleplerine “hayır” dediğini sözlerine ekledi.