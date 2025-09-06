İsrail, Ağustos’ta 15 Gazeteci Öldürdü

İSRAİL GAZZE’DE GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR ÜSTÜNE RAPOR AÇIKLANDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda sadece sivil hedefleri değil, aynı zamanda bu durumu dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, Ağustos 2025 tarihinde İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde gazetecilere karşı uyguladığı ihlallere dair bir rapor hazırladı.

AĞUSTOS AYINDA GAZETECİLERİN KAYIPLARI

Rapora göre, İsrail, Ağustos ayında gazetecileri hedef alan tam 86 ihlalde bulundu. Bu saldırılar sonucunda Gazze’de 3’ü kadın 15 gazeteci hayatını kaybetti, 9 gazeteci de yaralandı. Özellikle 10 Ağustos’ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda 6 gazetecinin öldürüldüğü ve 25 Ağustos’ta Han Yunus’taki Nasır Hastanesinde 5 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği saldırılar dikkat çekti. Ayrıca, İsrail saldırılarında gazetecilerin yakınlarından 3 kişi hayatını kaybetti, 4 gazetecinin aile evleri yıkıldı ve 3 gazeteci gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da, gazetecileri hedef alan 6 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Filistin topraklarında İsrailliler tarafından gazetecilere yönelik 3 saldırı düzenlendi ve 33 gazetecinin habercilik yapması engellendi. Raporda, İsrailli gazetecilerin Filistinli gazetecilere karşı karalama kampanyaları yürüttüğü ve bunun sonucunda Gazze’deki gazetecilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ifade edildi.

BASININ HEDEF ALINMASI SİSTEMATİK BİR POLİTİKA

Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed Lahham, Filistin basınının hedef alınmasının, “gerçekleri ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politika haline geldiğini” belirtti. Lahham, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine, gazetecilerin korunması ve bu suçları işleyenlerin sorumlu tutulması için “acil harekete geçme” çağrısında bulundu.

İSRAİL, ŞİFA HASTANESİ’NDE GAZETECİLERİ KATLETTİ

İsrail ordusu, 10 Ağustos’ta Gazze’deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin bulunduğu çadırı bombalayarak Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka’nın da aralarında olduğu 6 gazeteciyi katletti.