İsrail, Ağustos’ta Gazetecileri Hedef Aldı

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI VE GAZETECİLERİN HEDEF ALINMASI

İsrail, Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yalnızca sivilleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda bu soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, Ağustos 2025’te İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği ihlallere dair raporunu hazırladı.

AĞUSTOS AYINDA YAŞANAN İHLALLER

Raporda, İsrail’in ağustosta gazetecilere karşı 86 ihlalde bulunduğu belirtildi. Gazze’de 3’ü kadın olmak üzere toplamda 15 gazeteci, İsrail’in saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi. Ayrıca 9 gazeteci de yaralandı. En dikkat çekici olay, 10 Ağustos’ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda 6 gazetecinin hayatını kaybetmesi ve 25 Ağustos’ta Han Yunus’taki Nasır Hastanesinde 5 gazetecinin öldüğü saldırılar oldu. İsrail saldırıları sonucunda gazetecilerin yakınlarından 3 kişi de hayatını kaybederken, 4 gazetecinin ailelerinin evi yıkıldı ve 3 gazeteci gözaltına alındı.

GAZETECİLERİN HABER YAPMASI ENGELLENİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria’da gazetecilere yönelik doğrudan 6 saldırı gerçekleşti. Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin gazetecilere 3 kez saldırdığı ve toplamda 33 gazetecinin haber yapmasına engel olunduğu raporda vurgulandı. Raporda, İsrailli gazetecilerin Filistinli gazetecilere karşı karalama kampanyaları yürüttüğüne de dikkat çekildi. Bu durumun ardından Gazze’de gazetecilerin, İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ifade ediliyor.

BASININ HEDEF ALINMASI SİSTEMATİK BİR POLİTİKA

Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed Lahham, Filistin basınına yönelik hedef almanın “gerçekleri ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politika haline geldiğini” belirtti. Lahham, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine gazetecilerin korunması ve bu hedefli suçların faillerinin sorumlu tutulması için “acil harekete geçme” çağrısında bulundu.

ŞİFA HASTANESİ’NDEN HIZLA KAYIP İDDİALARI

İsrail ordusu, 10 Ağustos’ta Gazze’deki Şifa Hastanesi avlusundaki gazetecilerin bulunduğu çadırı bombalamış ve Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciyi öldürmüştü.