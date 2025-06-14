İsrail: Amaç İran’ın Nükleer Programı

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları sabah saatlerinden itibaren şiddetli bir şekilde devam ediyor. Operasyonun dersine dair dikkat çeken bilgiler ise İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’den geldi. Hanegbi, bu saldırıların nihai amacını İran’ı askeri baskı aracılığıyla nükleer programını tamamen terk etmeye zorlamak olarak belirtti ve “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” dedi.

OPERASYONUN ANA HEDEFLERİ

İsrail kabinesinin onayıyla ilerleyen operasyonun dört ana hedefi olduğunu açıklayan Hanegbi, bu hedefleri şu şekilde sıraladı: İran’ın nükleer altyapısını yok etmek, balistik füze yeteneklerini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e karşı kara saldırı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulmasını sağlayacak koşulları yaratmak.

KİNETİK ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme yeteneğine sahip olup olmadığına dair bir soru üzerine Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” yanıtını verdi. Bunun yerine, tarihte benzer örnekleri bulunan diplomatik çözüm yöntemlerine işaret eden Hanegbi, Libya ve Güney Afrika’da nükleer silah programlarından vazgeçen ülkeleri hatırlattı. Hanegbi, İran’ın da ciddi tavizler vererek fayda sağlayabileceği “iyi bir anlaşma” ile nükleer programından vazgeçmesi gerektiğini ve bu süreci başlatacak kişinin eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu ifade etti.

Saldırılardan önce ABD yönetiminin bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında yaşandığı iddia edilen krizin gerçek olmadığını belirtti. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” dedi.

İRAN İÇİN KARA OPERASYONU İMASI

Hanegbi, hedef alınan İranlı üst düzey askeri kişileri sıralarken, İsrail’in sadece hava ve deniz gücüyle değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada bulunduğunu ima etti. İran’ın saldırılara yanıt vermeye devam edeceğini dile getiren Hanegbi, sürecin daha da tırmanabileceği sinyallerini verdi.

NETANYAHU’DAN ACELE OPERASYON EMRI

Kabinenin saldırı kararını aldığı geceyi anlatan Hanegbi, toplantının oldukça kısa sürdüğünü belirtti. Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiğini ve kimsenin itiraz etmediğini aktardı.