İsrail Analiz: ABD Donanması, Ebedi Utanç

İSRAİL’DE TRUMP’IN HUSİLERLE ANLAŞMASI DEĞERLENDİRİLDİ

İsrail’de sağ eğilimli Epoch dergisi, emniyet kaynaklarından elde ettiği bilgilerle, ABD Başkanı Donald Trump’ın Husilerle yaptığı anlaşmanın özellikle Ben Gurion Havalimanı’na yapılan saldırıdan sonra gerçekleşmesi nedeniyle “kötü bir zamana denk geldiğini” belirtti.

HUSİLERLE ANLAŞMA DEHŞETLE KARŞILANDI

Dergi, “Trump’ın Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı hem ABD’de hem de İsrail’de dehşetle karşılandı. Pek çoğu bu adımı, Trump’ın, İsrail’in güvenliği pahasına bile olsa Kızıldeniz’deki çatışmadan çıkma çabası olarak değerlendirdi.” ifadelerine yer verdi. Bunun yanı sıra, “Trump, Husilerin savaşı durdurmaya hazır olduklarını gösterdiklerini iddia etti. Ancak İsrail’deki siyasi kaynaklar, Washington’dan bunun özellikle Trump’ın Körfez ülkelerine yapması beklenen ziyaret öncesinde Yemen bataklığından stratejik bir çıkış olduğu yönünde değerlendirmeler aldı.” denildi.

SERT BİR DARBE OLARAK YORUMLANDI

Bu gelişmenin İsrail için sert bir “darbe” olduğu da kaydedildi. Güvenlik kaynaklarına göre, Trump’ın bu kararı, Yemen’e yönelik saldırıları yük haline getiren bir dizi stratejik zorluğun bir sonucu. Bu zorluklardan birincisi, ABD’nin Sana’daki yönetimin siyasi iradesini ve askeri gücünü kıramaması. Diğer bir sorun ise, Arap koalisyonu oluşturma çabalarının başarılı olamamasıydı. “Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, öncelikli olarak İsrail’in çıkarlarına hizmet eden ABD’nin bu adımına dahil olmayı kabul etmedi.” ifadeleri kullanıldı.

ABD DONANMASI İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ DURUM

Dördüncüsü, Husilerin 22 adet MQ-9 insansız hava aracını düşürmesi ve üç uçağa zarar vermesi, ABD’de bir uçak gemisinin doğrudan vurulacağına dair endişeleri artırdı. Bu durum, ABD donanması için “ebedi bir utanç” olarak nitelendirilmektedir.

TRUMP YEMENDE YENİDEN SAVAŞA GİRMEME KARARI ALDI

Beşinci bir noktada, Yemen’deki sivillere yönelik saldırılar, Trump’ın siyasi muhalifleri tarafından bir koz olarak kullanılıyor. Bu durumda Trump’ın önünde iki seçenek vardı: Ya maliyetli ve tehlikeli bir kara harekâtına başlayacak ya da faydasız hava saldırılarına devam edecekti. Trump, Yemen bataklığına saplanma korkusuyla, savaşı bitirmeden meydandan çekilmeyi tercih etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI NE OLDU?

Öte yandan, Yemen’deki Husiler ile ABD arasında Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’ndaki saldırılara son verilmesi amacıyla bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Husiler, bu anlaşmayı Yemen’in zaferi olarak nitelendirdi.