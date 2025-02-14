İsrail Bakanı: Filistin İsrail Toprağıdır

GAZZE’DE YAŞANAN KAYIPLAR

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze Şeridi’nde yaklaşık 48 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın 17 bin 881’i çocuk, 12 bin 316’sı ise kadın. Ayrıca, 111 bin 676 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ceset bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları da hedef alınıp sivil altyapı büyük zarar gördü.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Münih Güvenlik Konferansı’nda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Filistinli bir muhabirin sorusunu yanıtlayan Sa’ar, “Filistinliler kendi devletlerini kurmaktan çok İsrail’i yok etmekle ilgileniyorlar. Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki hedeflerinden birinin de tüm esirleri geri getirmek olduğunu belirterek, “Geri getirdiğimiz her esir bizi bu hedefi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor” dedi.