İsrail Basını: Trump, Netanyahu ile Teması Kestik

TRUMP’IN NETANYAHU İLE TEMASI KESİLDİ

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump’ın manipüle edildiğine dair şüpheler yüzünden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla olan temasını sonlandırmayı tercih ettiğini ifade etti. Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, bunu İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Trump’ın Netanyahu ile olan ilişkisinin kesilme kararı aldığını belirtti.

STRATEJİK İŞLER BAKANI’NIN ETKİSİ

Cozin’in gönderisine göre, söz konusu İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere Trump’ın ne yapması gerektiğine dair “küstahça” bir üslupla konuşmasının etkili olmadığını dile getirdi. Yetkili, Trump’a çevresindekilerin “Netanyahu’nun kendisini manipüle ettiğini” söylediğini aktardı. Trump’ın “enayi” ve “kendisiyle oynanan biri” olarak gösterilmekten ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtildi ve bu durumun, onun Netanyahu ile olan temasını kesme kararını desteklediği ifade edildi.

İLIŞKİLERDEKİ BOZULMA NEDENLERİ

Cozin, ABD’nin İsrail ile azalan ilişkilerinin altında yatan sebep olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda net bir plan ve takvim sunamamasını gösterdi. Aynı zamanda, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneriler geliştiremediğine vurgu yaparak, “Gazze’de de göreceğiz.” ifadesini kullandı.