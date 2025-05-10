İsrail Basınından Değerlendirme: ABD Donanması İçin Utanç

ABD’YE DAYANAN KRİTİK DEĞERLENDİRME

İsrail’de yayın yapan sağ taraftaki Epoch dergisinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı bir makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Husilerle bir anlaşmaya varmasının Ben Gurion Havalimanı’nın vurulmasından sonra “kötü bir zamana denk geldiği” ifade ediliyor. Dergi, “Trump’ın Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı hem ABD’de hem de İsrail’de dehşetle karşılandı. Pek çoğu bu adımı, Trump’ın, İsrail’in güvenliği pahasına bile olsa Kızıldeniz’deki çatışmadan çıkma çabası olarak değerlendirdi” diyor.

SİYASİ DEĞERLENDİRMELER

Trump, Husilerin savaşı durdurmaya hazır olduklarını öne sürdüğünü belirtiyor. Ancak İsrail’deki siyasi kaynaklar, bu durumun Washington’dan gelen değerlendirmelere işaret ettiğini, özellikle Trump’ın Körfez ülkelerine yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Yemen bataklığından stratejik bir çıkış olduğunu vurguluyor. Kaynaklar, ABD’nin, müttefiki olan İsrail’e zarar verse dahi öncelikle kendi çıkarını düşünüyor olduğunu ifade ediyor. Husiler, yalnızca ABD gemilerine saldırmayacaklarını, Gazze’de savaş duruncaya kadar saldırılarına devam edeceklerini duyurdular. Güvenlik kaynakları, bu durumu Trump’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlı liderlerle görüşmeler öncesinde gerginliği azaltma hedefi olarak değerlendiriyor.

İSRAİL’E ETKİLERİ

Bu gelişmenin İsrail için sert bir “darbe” olarak nitelendiği tespit edildi. Çünkü İsrail kendisini Yemen’de Husilerle tek başına mücadele eder bir konumda bulabilir. Güvenlik kaynaklarına göre Trump, bu kararı Yemen’e yönelik saldırıları yük haline getiren bir dizi stratejik zorluk yüzünden aldı. Öncelikle, ABD’nin Sana’daki yönetimin siyasi iradesini kırmakta zorlandığı belirtildi. İkincisi, kara harekatı için bir Arap koalisyonu oluşturulamadığı, zira Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’nin, öncelikli olarak İsrail’in çıkarlarına hizmet eden ABD’nin bu adımına dahil olmayı kabul etmediği öğrenildi. Üçüncüsü, Husiler, Gazze’ye verdikleri destekle bölgesel düzeyde meşruiyet kazandı ve bu durum, İsrail ile Batı’ya kafa tutan bir sembol haline geldi.

ASKERİ RİSKLER

Dördüncü olarak, Husilerin 22 adet MQ-9 insansız hava aracını düşürmeyi başardığı ve üç uçağa zarar verdiği ortaya kondu. ABD’de bir uçak gemisinin doğrudan vurulabileceği yönünde endişeler mevcut ve bu, ABD donanması için ‘ebedi bir utanç’ olarak değerlendiriliyor. Beşinci ve sonuncusu, Yemen’de sivillerin hedef alınmasının Trump’ın siyasi rakipleri tarafından kullanılacak bir koz haline geldiği belirtiliyor. Bu durumda Trump’ın ya maliyetli ve tehlikeli bir kara harekatıyla gerilimi artırması ya da sonuç vermediği anlaşılan hava saldırılarına devam etmesi gerektiği ifade ediliyor. Trump, Yemen bataklığına saplanma korkusuyla, savaşı bitirmeden meydandan çekilmeyi uygun gördü.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Son olarak, Yemen’deki Husiler ile ABD arasında Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi yönünde bir ateşkes anlaşmasına varıldığı biliniyor. Husiler, bu ateşkes anlaşmasını Yemen’in zaferi olarak nitelendirdi.