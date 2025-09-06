İsrail Batı Şeria’da 19 Bin Gözaltı

BATI ŞERİA’DA GÖZALTILARDAKİ ARTIŞ

Filistin Esirler Cemiyeti, Batı Şeria’daki gözaltılar ve hapishanelerdeki Filistinlilerin durumu hakkında güncel bilgiler paylaştı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı başlattığı dönemde Batı Şeria’da tahminen 19 bin Filistinlinin gözaltına alındığı ve bu sayı içinde Gazzelilerin yer almadığı vurgulandı. Gözaltına alınan kişilerin içinde 585 kadın ve 1550’den fazla çocuk bulunuyor.

Ayrıca, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail hapishanelerinde 46’sı Gazze kökenli olmak üzere toplam 77 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kimlikleri açıklanmayan ve hapishanede ölen daha birçok Gazzeli de bulunuyor. Eylül ayı itibarıyla hapishanelerde tutuklu bulunan Filistinlilerin sayısı 49 kadın ve 400 çocuk dahil olmak üzere yaklaşık 11 bin 100’e ulaştı. Bunun yanı sıra, 3 bin 577 Filistinli ise idari tutuklu olarak kaydedildi.