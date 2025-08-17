İsrail’de Bugün Hayat Durduruldu: 32 Gözaltı

EYLEMLERİN BAŞLANGICI

İsrail’de rehine aileleri tarafından başlayan genel grev çerçevesinde Tel Aviv’de ilk gösteri düzenleniyor. Aileler, pankartlarla ana yolları trafiğe kapatarak Gazze’deki İsraillilerin geri getirilmesi için protesto eylemi gerçekleştiriyor. Rokah Caddesi’nde toplanan grup, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılması çağrısında bulunan sloganlar atıyor. İsrail polisinin gösteriye sert müdahalesi, tazyikli su kullanarak kalabalığı dağıtma girişimi ile gerçekleşti; bu esnada en az 32 protestocu gözaltına alındı.

İsrail basını, iş bırakma eylemlerinin ve mitinglerin, İsrail’in savaş kapsamını genişletme ve Gazze Şehri’ni ele geçirme kararına karşı düzenlendiğini bildiriyor. İsrailli askeri yetkililer, yeni işgal planının rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğini ifade ediyor. Yetkililere göre şu an Gazze’de 50 rehine bulunuyor ve bunlardan 20’sinin hayatta olduğu düşünülüyor. 7 Ekim Konseyi ve savaşın başından beri hayatını kaybeden rehinelerin ve askerlerin ailelerini temsil eden diğer gruplar, “askerleri ve rehineleri kurtarmak için ülkeyi kapatacaklarını” duyurmuş durumda.

ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

I24 medya kuruluşu, birçok kurumun greve katılacağını açıkladığını bildiriyor. İsrail’in en büyük işçi federasyonu Histadrut, başlangıçta greve katılmama kararı aldı. Ancak dün akşam yaptıkları açıklamada, “Kardeşlerimizin geri dönmesi için ortak çığlık, İsrail toplumunun ihtiyaç duyduğu iyileşmenin bir parçasıdır; her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insani bir dayanışma eylemidir” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi gibi ülkenin önde gelen bazı eğitim kurumları, greve destek vereceklerini duyurdu.