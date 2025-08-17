İsrail’de Hayat Durduruldu: 32 Gözaltı

GENEL GREV BAŞLADI

İsrail’de rehine aileleri tarafından gerçekleştirilen genel grev çerçevesinde Tel Aviv’de ilk eylem yapılmaya başlandı. Eylemciler, pankartlar eşliğinde ana yolu trafiğe kapatarak Gazze’deki İsraillilerin geri getirilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Rokah Caddesi’nde bir araya gelen grup, Gazze’deki İsraillilerin serbest bırakılması yönünde bir anlaşmaya varılmasını talep ederken, hükümetin esir takası anlaşmasını bir an önce yapması gerektiği yönünde sloganlar attı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

İsrail polisi, eyleme sert bir müdahalede bulundu. Tazyikli su kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalışan polis, en az 32 protestocuyu gözaltına aldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre bu iş bırakma eylemleri ve mitingler, İsrail’in savaşı genişletme ve Gazze Şehri’ni ele geçirme kararını protesto etmek amacıyla düzenleniyor. İsrailli askeri yetkililere göre, yeni işgal planı rehinelerin hayatını riske atabiliyor. Hâlihazırda Gazze’de 50 rehine bulunduğu ve bunlardan 20’sinin hayatta olduğu düşünülüyor. 7 Ekim Konseyi ve savaşın başlangıcından bu yana yaşamını yitiren rehinelerin ve askerlerin ailelerini temsil eden diğer gruplar, “askerleri ve rehineleri kurtarmak için ülkeyi kapatacaklarını” ifade etti.

ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

I24 medya kuruluşunun aktardığına göre, birçok kurum greve katılmayı duyurdu. İsrail’in en büyük işçi federasyonu Histadrut ise başlangıçta greve katılmayacağını açıklamıştı. Ancak dün akşam yaptıkları açıklamada, “Kardeşlerimizin geri dönmesi için ortak çığlık, İsrail toplumunun ihtiyaç duyduğu iyileşmenin bir parçasıdır; her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insani bir dayanışma eylemidir” yanıtını verdi. Kudüs İbrani Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarının da greve destek verdiği ortaya çıktı.