İsrail’de Hayat Durduruldu: 32 Gözaltında

GENEL GREV BAŞLADI

İsrail’de rehine aileleri tarafından başlatılan genel grev kapsamında Tel Aviv’de ilk protesto eylemi gerçekleştiriliyor. Aileler, pankartlarla ana yolları trafiğe kapatarak Gazze’deki İsraillilerin geri getirilmemesi için seslerini yükseltiyor. Rokah Caddesi’nde bir araya gelen İsrailliler, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma yapılması talebinde bulunuyor ve hükümete esir takası anlaşmasını en kısa sürede gerçekleştirmesi için sloganlar atıyor. Ancak, İsrail polisi eyleme sert bir müdahale gerçekleştiriyor. Tazyikli su ile kalabalığı dağıtmaya çalışan güvenlik güçleri, en az 32 protestocuyu gözaltına alıyor.

İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İsrail basınına göre iş bırakma eylemleri ve mitingler, İsrail’in savaşı genişletme ve Gazze Şehri’ni ele geçirme kararını protesto etmek amacıyla yapılıyor. İsrailli askeri yetkililere göre, yeni işgal planı rehinelerin hayatını tehdit ediyor. Resmi verilere göre, Gazze’de şu anda 50 rehine bulunduğu ve bunlardan 20’sinin hayatta olduğu tahmin ediliyor. 7 Ekim Konseyi ve savaşın başlangıcından bu yana can veren rehinelerle askerlerin ailelerini temsil eden diğer gruplar, “askerleri ve rehineleri kurtarmak için ülkeyi kapatacaklarını” açıkladı.

ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

İ24 medya kuruluşunun verdiği bilgiye göre, birçok kurum greve katılma kararı aldığını duyurdu. İsrail’in en büyük işçi federasyonu Histadrut başlangıçta greve destek vermeyeceğini bildirmişti. Ancak dün akşam yaptıkları açıklamada, “Kardeşlerimizin geri dönmesi için ortak çığlık, İsrail toplumunun ihtiyaç duyduğu iyileşmenin bir parçasıdır; her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insani bir dayanışma eylemidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kudüs İbrani Üniversitesi ile Tel Aviv Üniversitesi dahil olmak üzere bazı önde gelen eğitim kurumları greve destek verdiklerini duyurdu.