İsrail’de Hayat Durduruldu: 32 Gözaltında

İSRAİL’DE REHİNE AİLELERİNDEN EYLEM

İsrail’de rehine aileleri tarafından başlatılan genel grev çerçevesinde Tel Aviv’de ilk protesto gerçekleşiyor. Aileler, pankartlar eşliğinde ana yolu trafiğe kapatarak Gazze’deki İsraillilerin geri getirilmesi amacıyla seslerini duyuruyor. Rokah Caddesi’nde bir araya gelen bu grup, Gazze’deki rehine hayatta kalanların serbest bırakılmasını amaçlayan bir anlaşmanın yapılmasını talep ediyor ve hükümetin esir takası konusunda bir an önce adım atmasını istiyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

İsrail polisinin eyleme müdahale ederken sert yöntemler kullanması dikkat çekiyor. Tazyikli su ile protestocuları dağıtmaya çalışan polis, en az 32 eylemciyi gözaltına aldı. İsrailli askerlerin yetkilileri, düzenlenen iş bırakma eylemlerinin ve mitinglerin, ülkenin savaş politikasını, özellikle de Gazze Şehri’ni ele geçirme kararını protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirtiyor. Mevcut verilere göre, Gazze’de hala 50 rehine bulunmakta ve bunlardan 20’sinin hayatta olduğu düşünülüyor. 7 Ekim Konseyi ve savaşın başlangıcından bu yana hayatını kaybeden rehine ve askerlerin ailelerini temsil eden diğer gruplar, “askerleri ve rehineleri kurtarmak için ülkeyi kapatacaklarını” ifade ediyor.

ÜNİVERSİTELER VE İŞÇİ FEDERASYONU DESTEK VERİYOR

Medya kaynaklarının aktardığına göre, birçok kurum grev eylemlerine katılma kararı aldı. İsrail’in en büyük işçi federasyonu olan Histadrut, başlangıçta bu grevlere katılmayacaklarını açıklamıştı ancak dün akşam yaptıkları açıklama ile, “Kardeşlerimizin geri dönmesi için ortak çığlık, İsrail toplumunun ihtiyaç duyduğu iyileşmenin bir parçasıdır; her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insani bir dayanışma eylemidir” şeklinde bir duruş sergiledi. Bunun yanı sıra, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumları da greve destek vereceklerini duyurdu.