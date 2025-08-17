İsrail’de Hayat Durduruldu

REHİNE AİLELERİNDEN PROTESTO

İsrail’de rehine aileleri, genel grev başlatarak Tel Aviv’de ilk eylemlerini düzenliyor. Aileler, pankartlarla ana yolları trafiğe kapatarak Gazze’deki İsraillilerin geri getirilmesi için seslerini yükseltiyor. Rokah Caddesi’nde bir araya gelen İsrailliler, Gazze’deki rehine anlaşmasının bir an önce yapılmasını talep eden sloganlar atıyor. Hükümetin esir takası konusundaki acil eylem gerekliliğine dikkat çeken protestocular, durumu daha da iyi hale getirmek için çabalıyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

İsrail polisinin protestolara sert müdahale etmesi dikkat çekiyor. Kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanan polis, en az 32 protestocuyu gözaltına aldı. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, bu iş bırakma eylemleri ve mitingler, İsrail yönetiminin savaş stratejisini ve Gazze Şehri’ni ele geçirme kararını protesto etme amacı taşıyor. İsrailli askeri yetkililer, yeni işgal planının rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Şu anda Gazze’de 50 rehine olduğu ve bunlardan 20’sinin hayatta olduğu sanılıyor. 7 Ekim Konseyi ve savaş süresince hayatını kaybeden rehineler ve askerlerin ailelerini temsil eden gruplar, “askerleri ve rehineleri kurtarmak için ülkeyi kapatacaklarını” ifade ediyor.

ÜNİVERSİTELERDEN GREVE DESTEK

İ24 medya kuruluşunun haberine göre, birçok kurum greve katılma niyeti taşıyor. Ancak, İsrail’in en büyük işçi federasyonu Histadrut başlangıçta greve katılmayacağını açıklamıştı. Dün akşam yaptıkları açıklamada, “Kardeşlerimizin geri dönmesi için ortak çığlık, İsrail toplumunun ihtiyaç duyduğu iyileşmenin bir parçasıdır; her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insani bir dayanışma eylemidir” denildi. Ayrıca, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumları da greve destek verdiklerini duyurdu.