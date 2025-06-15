İsrail’de Savaş Çok Şiddetli Devam Ediyor

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı ve İran’ın buna karşılık gösterdiği misilleme, üçüncü gününde de devam ediyor. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerle birlikte en az 78 kişi yaşamını yitirirken, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı. İran ise “Gerçek Vaat 3” ismini verdiği saldırılar düzenliyor. Saldırılarda Tel Aviv’de birden fazla patlama meydana geldi ve Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Bazı füzelerin, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi geçerek patlamalara yol açtığı bildirildi.

İsrail Ordusundan Tahliye Uyarısı

İsrail ordu sözcüsü, sosyal medya platformu X aracılığıyla nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgelerden tahliye uyarısında bulundu. Avichay Adraee, “Şu anda veya yakın gelecekte askeri silah üretim fabrikaları ve bunları destekleyen kuruluşlarda veya çevresinde bulunan tüm kişiler derhal bu alanları terk etmeli ve ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geri dönmemelidir. Bu altyapının yanında bulunmanız hayatınızı tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’deki Can Kayıpları Artıyor

İsrailli Haaretz gazetesine göre, İran’ın İsrail’in merkezi ve kuzeyine yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu ölü sayısı 6’ya ulaştı. Times of Israel ise saldırılarda 200 kişinin yaralandığını bildirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı SNN, Tahran Petrol Rafinerisi’nde yakıt üretimi, tedarik ve dağıtımın kesintisiz devam ettiğini açıkladı ve son saldırının bir yakıt tankında yangına yol açtığını belirtti.

Trump’tan Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail savaşında yeni bir açıklamada bulundu ve “Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir” dedi. Ayrıca, İsrail ve İran arasında kolayca bir anlaşma sağlanabileceğini öne sürdü.

İsrail Yeniden Tahran’ı Hedef Aldı

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi; İran buna hava savunma sistemleriyle karşılık verdi. Tahran’ın çeşitli bölgelerinde patlamalar olduğu gözlendi.

Misilleme Saldırıları ve Halkın Güvenliği

İran’ın İsrail’e yönelik yapmış olduğu misilleme saldırılarında, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etti ve bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve Rehovot’ta 120’den fazla yaralıya müdahale ettiğini duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusu, İran’dan gelen yeni füze saldırıları için sığınaklara gitmeleri talimatını verdi.

Tahran’da Patlamalar ve Can Kaybı

İran’ın başkenti Tahran’ın doğusundaki Narmek semtinde İsrail tarafından vurulan sivil bir bina büyük ölçüde tahrip oldu. Ancak, can kaybı veya yaralı bilgisi henüz verilmedi. Ayrıca, Tamra bölgesinde iki katlı bir bina yıkılması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Tahran’ın farklı bölgelerinde de sorumluluğu üstlenmediği belirtildi.

Saldırılarda Hedef Alınan Yerler

İsrail, Tahran’daki saldırılarında savunma bakanlığı binasına da yöneldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin bir açıklamada bulundu ve “Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir” şeklinde ifadeler kullandı.