İsrail’den Hastane Saldırısına Tepki!

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ BOMBARDIMANINDA GAZETECİLER HAYATINI KAYBETTİ

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşunun Gazze Hükümeti Basın Bürosu’ndan gelen bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında uluslararası medya kuruluşlarında çalışan birçok gazetecinin bulunduğu bildiriliyor. Associated Press muhabiri Meryem Ebu Dekka, El Cezire muhabiri Muhammed Selame, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri ile NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha, saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

GAZETECİ KAYIPLARI ARTIYOR

Gazetecileri Koruma Komitesi, 22 aydır devam eden İsrail-Hamas çatışmasında hayatını kaybeden medya çalışanlarının sayısının 192’ye ulaştığını açıkladı. Bu savaşta, gazetecilerin güvenliği büyük bir tehdit altında bulunuyor.

BM’DEN CİDDİ TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne yönelik saldırıya dair, “Gazze’de bu tür sahneler her an yaşanıyor, çoğu zaman belgelenmeden ve görülmeden. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için daha ne kadar tanıklık etmeniz gerekiyor?” şeklinde konuştu. Albanese, uluslararası topluma ablukanın kaldırılması, silah ambargosu ve yaptırımların uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırının sağlık sistemlerini sistematik olarak yok etmeyi ve soykırımın bir parçası olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumlardan acil destek talep etti.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMASI VE TEPKİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesine yapılan saldırının “trajik bir kaza” olduğunu savundu. Başbakanlık Ofisi, Netanyahunun bu duruma çok üzüldüğünü belirtirken, İsrail ordusunun konuyla ilgili geniş bir soruşturma başlattığını iddia etti.

TRUMP’TAN DA YORUM GELDİ

Netanyahu’nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki saldırılarla ilgili “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” sözleriyle geldi. Trump’sın bu açıklaması, uluslararası toplumdan gelen tepkilerin artmasına yol açtı.