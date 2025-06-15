İsrail’den İran’a yeni tehdit!

İSRAİL BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son iki gündür İran’a yönelik düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verdi. İran’ın nükleer tesislerine önemli ölçüde zarar verdiklerini söyleyen Netanyahu, “Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran’ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti” şeklinde konuştu.

BALİSTİK FÜZELER VE GELECEK HAREKETLER

Netanyahu, balistik füzelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu füzelerin İran tarafından İsrail’i yok etmek için farklı bir yöntem olarak kullanılabileceğini dile getirdi. Tahran’ın bu tür silahları üretme kabiliyetini ortadan kaldırdıklarını kaydeden Netanyahu, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız” dedi. Ayrıca, “Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, önümüzdeki günlerde yaşanacakların yanında çok az kalacağını” ifade etti.