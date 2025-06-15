İsrail’den İran’a Yeni Tehdit!

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik düzenlenen saldırılarla alakalı açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran’ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti” diyerek, İran nükleer tesislerine ciddi zarar verdiklerini duyurdu.

İRAN’A GİDEN BALİSTİK FÜZELER VE HEDEFLER

Netanyahu, balistik füzelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu ve bu füzelerin İran’ın İsrail’i yok etmek için kullanmayı planladığı yöntemlerden biri olduğunu belirtti. Tahran’ın bu tür silahları üretme kabiliyetini ortadan kaldırdıklarını ifade eden Netanyahu, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız” diye ekledi. Ayrıca, “Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, önümüzdeki günlerde yaşanacakların yanında çok az kalacağını” vurguladı.