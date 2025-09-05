İsrail’den Macron’a Mesaj Var!

FRANSA’NIN FİLİSTİN’İ TANIMA GİRİŞİMİ KRİZE YOL AÇTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik adımları, İsrail yönetimini büyük bir rahatsızlık içerisine soktu. Tel Aviv yönetimi, Paris’in bu hamlesini “düşmanca tutum” olarak nitelendirerek Fransa ile diplomatik ilişkilerde yeni bir kriz yaşanmaya başladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede, Macron’un İsrail’e gelmesinin mümkün olamayacağını açık bir dille ifade etti.

İSRAİL’DEN SERT UYARI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Filistin’i tanıma girişiminin Orta Doğu’daki istikrarı bozan bir durum olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “Paris, Filistin kararında ısrarcı oldukça Cumhurbaşkanı Macron’un İsrail ziyareti mümkün değildir” ifadeleri dikkat çekti. Saar, Filistin lideri Mahmud Abbas’ı “güvenilmez ortak” olarak tanımlayarak, Filistin yönetiminin yıllardır seçim yapmadığını ve halk desteğini kaybettiğini öne sürdü.

TEL AVİV’DEN FERYAT

İsrail yetkilileri, Fransa ile iyi ilişkiler kurma arzularını belirttiler ancak bunun yalnızca Paris’in İsrail’in güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi durumunda mümkün olacağını vurguladılar. Son dönemlerde Fransa’nın, özellikle Gazze meselesinde İsrail’e karşı olumsuz adımlar attığına dair iddialar ortaya atıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Macron’un Tel Aviv’e resmi ziyaret talebi İsrail yönetimi tarafından reddedildi. Başbakan Netanyahu’nun, Macron’a “Filistin’i tanımaktan vazgeçmezsen seni kabul etmeyiz” şeklinde bir şart öne sürdüğü bildirildi.

ORTA DOĞU DENKLERİ ZORLANIYOR

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma planı, yalnızca Paris-Tel Aviv ilişkilerinde değil, tüm Orta Doğu dengelerinde önemli bir sarsıntıya yol açma potansiyeline sahip. İsrail’in bu restinin, Avrupa ülkelerinin Filistin konusundaki tutumlarını da etkileme olasılığı bulunuyor.