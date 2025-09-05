İsrail’den Macron’a Sert Tepki!

MACRON’UN FİLİSTİN ADIMLARI İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik girişimleri İsrail yönetimini oldukça rahatsız etti. Tel Aviv, Paris’in bu hamlesini “düşmanca tutum” olarak nitelendirerek Fransa ile diplomatik ilişkilerde yeni bir krizi başlattı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede Macron’un İsrail’i ziyaret etmesinin kesinlikle mümkün olamayacağını bildirdi.

İSRAİL’DEN SERT MESAJLAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Fransa’nın Filistin’i tanıma çabasının Orta Doğu’daki istikrarı bozabileceği vurgulandı. Açıklamada, “Paris, Filistin kararında ısrarcı oldukça Cumhurbaşkanı Macron’un İsrail ziyareti mümkün değildir” sözleri dikkat çekti. Saar, Filistin lideri Mahmud Abbas’ı da “güvenilmez ortak” olarak tanımlayarak, Filistin yönetiminin uzun zamandır seçim yapmadığını ve dolayısıyla halk desteklerini kaybettiklerini iddia etti.

FRANSA İLE İYİ İLİŞKİLER İSTENİYOR

İsrail tarafı, Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak bunun tek yolunun Paris’in İsrail’in güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi olduğunu ifade etti. Son dönemde Fransa’nın, özellikle Gazze meselesinde İsrail’e karşı alınan olumsuz tutumlar sergilediği öne sürülüyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Macron’un Tel Aviv’e resmi ziyaret talebi, doğrudan İsrail yönetimi tarafından reddedildi. Netanyahu’nun, Macron’a “Filistin’i tanımaktan vazgeçmezsen seni kabul etmeyiz” şartını koştuğu belirtildi.

ORTA DOĞU DENGELERİ SARSILABİLİR

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma amacı, yalnızca Paris ile Tel Aviv arasında değil, tüm Orta Doğu dengelerinde gerginlik yaratabilir. İsrail’in bu restinin, Avrupa ülkelerinin Filistin konusundaki tutumlarını da etkilemesi bekleniyor.