İsrail’den Macron’a Uyarı Geldi!

FRANSA’NIN FİLİSTİN’İ TANIMA GİRİŞİMİ SORUNLARA YOL AÇTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik attığı adımlar, İsrail yönetimini önemli ölçüde rahatsız etti. Tel Aviv yönetimi, Fransa’nın bu tutumunu “düşmanca” olarak değerlendirerek, diplomatik ilişkilerde yeni bir kriz ortamı yarattı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede Macron’un İsrail’e gerçekleştireceği bir ziyaretin mümkün olmadığını net olarak belirtti.

İSRAİL’DEN SERT YANIT: MACRON ZİYARETİ OLMAYACAK

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Filistin’i tanıma girişiminin Orta Doğu’da istikrarı tehdit ettiğini savundu. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, “Paris, Filistin kararında ısrarcı olduğu sürece Cumhurbaşkanı Macron’un İsrail ziyareti mümkün değildir” ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra, Saar Filistin lideri Mahmud Abbas’ı “güvenilmez ortak” olarak tanımlayarak, Filistin yönetiminin yıllardır seçim yapmadığını ve halk desteğini kaybettiğini öne sürdü.

İSRAİL, FRANSA’DAN SAYGI BEKLİYOR

İsrail yönetimi, Fransa ile iyi ilişkiler arzulasa da bunun tek yolunun Paris’in İsrail’in güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi olduğunu vurguladı. Son zamanlarda Fransa’nın, özellikle Gazze konusu ile ilgili olarak İsrail’e karşı olumsuz adımlar attığı iddia edildi. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Macron’un Tel Aviv’e resmi ziyaret isteği bizzat İsrail yönetimi tarafından reddedildi. Başbakan Netanyahu’nun, Macron’a “Filistin’i tanımaktan vazgeçmezsen seni kabul etmeyiz” şeklinde bir şart koştuğu öne sürülüyor.

ORDA DOĞU DENGELERİ TEHLİKEDE

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma planının, sadece Paris-i Tel Aviv ilişkilerinde değil, tüm Orta Doğu dengelerinde değişim yaratması olasılığı bulunuyor. İsrail’in bu durumu, Avrupa ülkelerinin Filistin konusundaki tutumlarını da etkileyebilir.