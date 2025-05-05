İsrail’den Yeni Bir Skandal!

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanlarına hız kesmeden devam ediyor. Gazze’de masum sivilleri hedef alan İsrail, son olarak dikkat çekici bir olaya imza attı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin bir yerleşim alanını patlayıcılarla havaya uçurduğu görülüyor.

PARTİDE KAHKAHA SESLERİ DUYULUYOR

Yerleşim bölgesinin patlatılması sonrasında havaya yükselen mavi dumanların arasında, İsrail askerlerinin kahkahaları duyuluyor. Patlamanın ardından askerlerden birinin “O bir erkek” diye bağırdığı anlaşılmakta. Sosyal medyada oldukça tartışma yaratan bu görüntü, cinsiyet partisi için gerçekleştirilen bir eylem olarak ifade ediliyor. Cinsiyet partisi, ebeveynlerin bebeğin cinsiyetini öğrenmek için düzenlediği bir etkinlik.

İSRAİL ASKERLERİ HEDEFLERİNİ VURUYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze’de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve onları ait evlerin yıkılmasıyla sonuçlanıyor. Yıkımlar sırasında iş makineleri ve patlayıcılar kullanılıyor. Bu dönemde, Gazze’de çok sayıda evin kasıtlı olarak ateşe verildiği bildiriliyor.

GAZZE’DEKİ YIKIM BÜYÜK

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılardaki yıkım, özellikle Gazze’nin kuzeyinde belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Birleşmiş Milletlere göre, bu saldırılar sonucunda Gazze’deki konutların 160 bini tamamen yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda ya da kısmen hasar gördü. Bu durum, bölgede konutların yüzde 92’sinin ya yıkıldığı ya da hasar aldığı anlamına geliyor.