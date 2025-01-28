İsrail Devlet Televizyonu: Trump ABD Askerlerini Çekecek

ÜST DÜZEY YETKİLİLERDEN İLETİLEN MESAJ

İsrail devlet televizyonu KAN’da çıkan bir haberde, Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye’deki ABD askerlerinin durumu hakkında Tel Aviv’e mesaj gönderdiği aktarıldı. Habere göre, Trump’ın Suriye’deki ABD askerlerini geri çekme niyetine dair bir bilginin İsrail yönetimine ulaştırıldığı iddia edildi.

İSRAİL’DEKİ ENDİŞELER

ABD Başkanı’nın Suriye’deki askerlerini geri çekme olasılığının, İsrail’de kaygı ve endişelere yol açtığı belirtildi. Bu durum, bölgedeki güvenlik dengeleri üzerinde etkili olabiliyor.