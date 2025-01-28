More
Gündem

İsrail Devlet Televizyonu: Trump ABD Askerlerini Çekecek

israil-devlet-televizyonu-trump-abd-askerlerini-cekecek

ÜST DÜZEY YETKİLİLERDEN İLETİLEN MESAJ

İsrail devlet televizyonu KAN’da çıkan bir haberde, Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye’deki ABD askerlerinin durumu hakkında Tel Aviv’e mesaj gönderdiği aktarıldı. Habere göre, Trump’ın Suriye’deki ABD askerlerini geri çekme niyetine dair bir bilginin İsrail yönetimine ulaştırıldığı iddia edildi.

İSRAİL’DEKİ ENDİŞELER

ABD Başkanı’nın Suriye’deki askerlerini geri çekme olasılığının, İsrail’de kaygı ve endişelere yol açtığı belirtildi. Bu durum, bölgedeki güvenlik dengeleri üzerinde etkili olabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Malatya Doğanşehir’de 3,5 Büyüklüğünde Deprem

Son dakika: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Olayla ilgili detaylar henüz netleşmedi.
Gündem

Alaska’da F-35 Uçağı Düştü

Alaska'da bir F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Pilotun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.