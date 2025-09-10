İsrail, Doha’da Türkiye’ye tehdit etti

İSRAİL’DEN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA SALDIRI

İsrail, dün Hamas heyetinin Gazze’de ateşkes önerisini görüştüğü esnada Katar’ın başkenti Doha’da hava saldırısı düzenledi. Saldırı, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı müzakere heyetini hedef aldı ve “Kıyamet Günü” adıyla anıldı. Saldırıda, Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk gibi isimler hedef alındı. Operasyonda 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

İSRAİL RESMİ AÇIKLAMAYLA OPERASYONU DOĞRULADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat kurumu Şin Bet’in ortak açıklamasında, “Hamas’ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir” denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıların tamamen sorumluluğunu alarak, operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN KÜSTAH PAYLAŞIMLAR

Dünyanın “korkakça” nitelendirdiği saldırı sırasında İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri, sosyal medya platformu X üzerinden peş peşe küstah paylaşımlar yaptı. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren Masri, Türkçe yaptığı paylaşımda “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir” ifadesini kullanarak “Bugün Katar, yarın Türkiye” dedi. İbranice yaptığı bir paylaşımda ise “Türkler korkuyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

TÜRKİYE’YE İLİŞKİN İFADELER

Bir İsrailli yetkili, Al Arabiya gazetesine yaptığı açıklamada, “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” dedi.

HAFTALAR ÖNCESİ UYARILAR YAPILDI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bildirisine göre, Türk yetkililerin Hamas’ı olası bir saldırıya karşı uyardığı ifade edildi. Türkiye’nin birkaç hafta önce Hamas yetkilileriyle temas kurarak dikkatli olmalarını tavsiye ettiğini belirtti. Aynı zamanda Mısır’ın da Hamas’ı uyardığı bilgisi verildi.

KAN TELEVİZYONUNDAKİ DEĞERLENDİRMELER

İsrail devlet televizyonu KAN, dün Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının sonuçlarını değerlendirdi. Kanal, “iyimser bir havada” olduğu iddia edilen İsrail makamlarının, bugün karamsarlık yaşadığını aktardı. İsrailli bir güvenlik yetkilisi, saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti ve müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlandığına dair ihtimalin de bulunduğunu kaydetti.