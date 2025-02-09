İsrail’e 7 Milyar Dolarlık Askeri Yardım

ABD’DEN İSRAİL’E BOMBALAR GÖNDERİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye yaptığı bildirimde 7.4 milyar dolarlık değeri olan binlerce bomba, füze ve güdüm kitinin Tel Aviv’e yönlendirileceğini açıkladı. Bu çerçevede İsrail’e gönderilecek olanlar arasında 2 bin 166 adet GBU-39/B bomba, 2 bin 800 adet MK 82 bomba, 3 bin adet Hellfire füzesi, 17 bin 479 adet bomba güdüm kiti ve 17 bin 475 adet elektronik bomba tapası yer alıyor.

TRUMP YÖNETİMİNDEN GEÇEN HAFTAYA YASAK KALDIRMA OLDU

Geçtiğimiz hafta Trump yönetimi, Joe Biden yönetiminin ambargo koyduğu 900 kilogramlık bombaların sevkiyatı üzerindeki yasağı kaldırmıştı. Bu gelişmeler, ABD ve İsrail arasındaki askeri iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.