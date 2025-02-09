More
Gündem

İsrail’e 7 Milyar Dolarlık Askeri Yardım

israil-e-7-milyar-dolarlik-askeri-yardim

ABD’DEN İSRAİL’E BOMBALAR GÖNDERİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye yaptığı bildirimde 7.4 milyar dolarlık değeri olan binlerce bomba, füze ve güdüm kitinin Tel Aviv’e yönlendirileceğini açıkladı. Bu çerçevede İsrail’e gönderilecek olanlar arasında 2 bin 166 adet GBU-39/B bomba, 2 bin 800 adet MK 82 bomba, 3 bin adet Hellfire füzesi, 17 bin 479 adet bomba güdüm kiti ve 17 bin 475 adet elektronik bomba tapası yer alıyor.

TRUMP YÖNETİMİNDEN GEÇEN HAFTAYA YASAK KALDIRMA OLDU

Geçtiğimiz hafta Trump yönetimi, Joe Biden yönetiminin ambargo koyduğu 900 kilogramlık bombaların sevkiyatı üzerindeki yasağı kaldırmıştı. Bu gelişmeler, ABD ve İsrail arasındaki askeri iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Marmara ve Ege’de Deniz Çekilmesi Tedirginliği

İstanbul Silivri, İzmir Seferihisar ve Muğla'da deniz çekilmesi, deprem endişesi yarattı. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu duruma dair merak edilenleri açıkladı.
Gündem

Kadın İstihdamına 20 Bin TL Hibe Desteği

Kadın istihdamını teşvik eden yeni programla, işveren ve çalışanlara aylık 20 bin 745 TL destek verilecek. Proje, Türkiye’de kayıtlı istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.