İsrail’e Dışişleri Bakanlığı’ndan Cevap

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’daki “askeri hedeflere” yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadesine yer verildi. Ayrıca, “Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir” denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarında, “İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz” vurgusu yapıldı.