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İsrail’e Kınama Açıklaması Yapıldı

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama amacıyla attığı adımlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Uluslararası Hukuk İhlali

Yapılan açıklamada, “İsrail Meclisinin, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir.” ifadeleri öne çıktı. İsrail’in UNRWA’yı hedef alarak, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı vurgulandı.

UNRWA’nın Önemi

Açıklamada, 1949’dan bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlayan UNRWA’nın faaliyetlerinin bölgesel istikrar bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

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