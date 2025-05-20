İsrail Eurovision’dan çıkarılmalı

İSPANYA BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Madrid’de bir kültürel etkinlikte konuşan Sanchez, “Üç yıl önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığında ve Ukrayna, Rusya’nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. Benzer şekilde İsrail için de şaşırmamalı” ifadelerini kullandı. Sanchez, Rusya’nın yanında İsrail’in de Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmaması gerektiğini savunarak, “İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz” dedi. İspanya Başbakanı, “Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum” şeklinde de bir mesaj verdi.

EUROVISION TARTIŞMALARI

İsrail’in İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision’a katılması, İspanya’da ciddi tartışmalara neden oldu. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar, devlet televizyonu RTVE’yi, Eurovision öncesinde Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) bir mektup yollayarak, Gazze’deki saldırılardan dolayı İsrail’in katılımının engellenmesi için iç tartışma başlatmaya çağırmış ama bu talepleri kabul edilmemişti. RTVE, Eurovision sırasında da tepkisini göstererek, “Bu yıl RTVE olarak Eurovision’dan İsrail’in katılımının tartışılmasını istedik. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze’de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı. Bunların 15 binden fazlası çocuk. Bu herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır” dedi.

RTVE’YE YÖNELİK TEHDİT

EBU, bu ve benzeri ifadelerin final gecesi İsrail’e karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek RTVE’yi ceza almakla tehdit etti. Bunun yanı sıra İspanya’nın devlet televizyonu da Eurovision canlı yayınından önce “İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet.” mesajını paylaştı. Bu olayların ardından İspanya’da aşırı sağcı Vox partisi, RTVE Genel Müdürü Jose Pablo Lopez’in istifasını talep etti. Sumar ittifakının ortakları Birleşik Sol (IU) ve muhalefetteki Podemos partileri ise, İsrail’in Gazze’deki soykırımının sürdüğü bir dönemde Sanchez’in sadece bu ülkenin Eurovision’dan men edilmesini savunmasını eleştirdi.